Реальная зарплата в Петербурге в 2022 году сократилась на 2,7%

В этом году сокращение реальной зарплаты в Северной столице произошло впервые с 2015 года.

Реальная заработная плата в Петербурге по итогам января-сентября 2022 года сократилась на 2,7% по сравнению с показателями 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщила первый зампредседателя Комитета по труду и занятости населения Петербурга Елена Замышляева.

В этом году сокращение реальной зарплаты в Северной столице произошло впервые с 2015 года, когда падение составляло 7,5%. При этом номинальная заработная плата за девять месяцев 2022 года выросла на 10,9%, до 81,5 тысячи рублей. Чиновница отметила, что это средняя сумма до вычета НДФЛ.

Елена Замышляева уточнила, что показатель по реальной зарплате демонстрирует изменение номинальной зарплаты с поправкой на инфляцию.

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