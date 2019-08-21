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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии Петербурга
Сегодня, 11:00
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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии Петербурга

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Предложения работодателей из Северной столицы в среднем превышают показатели большинства российских городов на 16%.

По состоянию на декабрь самую большую зарплату в городе на Неве получают представители менеджмента высшего звена, консультанты и специалисты в сфере добычи сырья. Такие данные приводят эксперты  hh.ru со ссылой на своё исследование. 

Рост заработка в перечисленных областях слставил от 1% до 8%. Так, сотрудники высшего менеджмента в среднем зарабатывают 82 911 рублей, консультатны – 76 055 рублей, а добытчики сырья – 74 256 рублей.

При этом, по данным аналитиков, медианная предлагаемая зарплата в Петербурге превышает 64 500 рублей. Предложения работодателей из Северной столицы в среднем превышают показатели большинства российских городов на 16%. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перечислили 5 самых высокооплачиваемых вакансий начала декабря.

Фото: Pxhere

Теги: вакансии, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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