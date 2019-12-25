В Петербурге перечислили 5 самых высокооплачиваемых вакансий начала декабря

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, которые разместили российские работодатели в начале декабря, связаны со сферами оптовых продаж, строительства, IT и медицины. Об этом свидетельствует исследование сервиса SuperJob.
Кроме того, аналитики определили топ-5 предлагаемых на данный момент вакансий с наиболее высокой оплатой труда. На первом месте оказалось предложение для врачей-флебологов с окладом от 180 тысяч рублей в месяц. Второе место с зарплатой от 160 тыс. рублей занимает аналитик операционной эффективности.
"Бронзу" рейтинга, а также 4 и 5 место получили вакансии с зарплатой от 150 тыс рублей: речь идёт о главном бухгалтере, начальнике сметно-договорного отдела и менеджере по продажам строительных материалов.
Ранее мы сообщили о том, что каждый десятый житель Петербурга не может оформить налоговый вычет из-за "серой" зарплаты.
Фото: Pxhere
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