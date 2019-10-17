Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Иностранцы считают, что у Украины могут быть особенные планы на черноморское побережье.

Китайское издание Sohu сообщило о желании Украины создать угрозу Черноморскому флоту России. По данным журналистов издания, военные создают сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния".

По мнению Китая, если украинцам удастся захватить российские ракетные комплексы, то они получат контроль над акваторией Черного моря. На данный момент характеристики "Молнии" неизвестны, как и то, сможет ли ракета конкурировать с Россией. Они полагают, что отечественная ракета Х-31 и "Молния" могут быть приблизительно равны по мощностям.

Напомним, что сухопутная армия России оснащена новейшим зенитным ракетным комплексом.

Ранее Piter.tv писал о том, что генерал США пожаловался блокировку Россией Черного моря для учений НАТО.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Russia Insight