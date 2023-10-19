Украинского разведчика осудили на 14 лет за обстрел Лисичанска в 2022 году

Юрий Рожок раскаялся с военном преступлени.

Украинский разведчик осужден на 14 лет колонии строгого режима за обстрел города Лисичанска, расположенного на территории Луганской народной республики. Известно, что военное преступление было совершено в июне 2022 года. Соответствующее заявление опубликовали представители пресс-службы Следственного комитета России.

Доказательства... признаны Верховным судом ЛНР достаточными для вынесения приговора начальнику разведки 87 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона резерва 45 отдельной артиллерийской бригады капитану Юрию Рожку... пресс-служба СК РФ

Напомним, что иностранец вместе со своим боевым подразделением располагался в лесу примерно в семи километрах южнее Лисичанска. Он получил приказ об обстреле города, после чего разведчик сказал подчиненным четыре раза выстрелить из 100-миллиметровой противотанковой пушки МТ-12 "Рапира". В результате этого действия пострадал многоэтажный жилой дом. Военнослужащие ВСУ использовали осколочно-фугасные снаряды. Вина разведчика признана по части 1 статьи 356, части 2 статьи 167 УК РФ. Речь идет о жестоком обращении с мирным населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным методом. Сейчас мужчина раскаялся в своем поведении и полностью признал вину.

СК возбудил дело после убийства пенсионерки и ее внука в частном доме в Подмосковье.

Фото и видео: Следственный комитет России