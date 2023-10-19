СК возбудил дело после убийства пенсионерки и ее внука в частном доме в Подмосковье

На территории Истры возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек. Соответствующее заявление журналистам сделала старший помощник руководителя регионального Главного следственного управления Следственного комитета Ольга Врадий. Она пояснила, что речь идет о пункте "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Известно, что в частном домовладении найдено тело местной жительницы села Крюково и ее 30-летнего внука. На телах жертв оперативники зафиксировали колото-резанные ранения.
По подозрению в совершении преступления задержан их родственник.
Ольга Врадий, представитель СК РФ по Московской области
В надзорном ведомстве пояснили, что в текущий момент следователями и криминалистами проводится осмотр помещения, изъяты смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. Дополнительно будут организованы судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебная экспертизы. По информации от СМИ, убитыми в Подмосковье являются сын и теща известного музыканта Стаса Намина. В Telegram-канале Mash уточнили, что задержанный по подозрению в убийстве родственников лидера группы "Парк Горького" является его 39-летним старшим сыном Романом Микояном. В настоящее время мужчина находится на допросе. Авторы поста добавили, что причиной трагедии мог стать конфликт из-за дома.
По факту обнаружения человеческих останков на Большой Зелениной организована доследственная проверка.
Фото и видео: Telegram / ГУ Следственного комитета по Московской области
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