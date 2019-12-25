По факту обнаружения человеческих останков на Большой Зелениной организована доследственная проверка

Установлено, что останки находились на глубине около 1 м.

Следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК РФ по Петербургу проводит доследственную проверку по факту обнаружения скелетированных останков неустановленного человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что 17 октября при проведении строительных работ при демонтированию асфальта и ремонту труб у одного из домов по Большой Зелениной улице были найдены человеческие ребра и череп. Установлено, что они находились на глубине около 1 м.

Обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что геодезисты обнаружили человеческие останки в Кировске.

Фото: Piter.TV