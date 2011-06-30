Геодезисты обнаружили человеческие останки в Кировске

Также с места обнаружения изъята цепочка с крестиком из металла серого цвета.

Во вторник, 17 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Набережной улице в городе Кировске работали геодезисты и рядом с трубами обнаружили фрагменты человеческих костей. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место полицейские обнаружили по указанному адресу в сточной канаве верхние и нижние конечности, фрагменты позвоночника, ребра и череп. Также с места обнаружения изъята цепочка с крестиком из металла серого цвета.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что при демонтаже труб в Петроградском районе найдены череп и ребра человека.

Фото: Piter.TV