При демонтаже труб в Петроградском районе найдены череп и ребра человека

Во вторник, 17 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что при проведении работ по ремонту труб у одного из домов по Большой Зелениной улице были найдены человеческие останки. Об этом стало известно Piter.TV.
Как было установлено, при демонтаже старых водопроводных труб по указанному адресу обнаружены ребра и череп.
Останки направлены в морг для установления причины смерти.
Ранее мы сообщили о том, что в мусороприёмнике дома на Дачном проспекте нашли труп с гнилостными изменениями.
Фото: Piter.TV
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