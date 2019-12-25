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При демонтаже труб в Петроградском районе найдены череп и ребра человека
Сегодня, 8:31
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При демонтаже труб в Петроградском районе найдены череп и ребра человека

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Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Во вторник, 17 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что при проведении работ по ремонту труб у одного из домов по Большой Зелениной улице были найдены человеческие останки. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, при демонтаже старых водопроводных труб по указанному адресу обнаружены ребра и череп.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в мусороприёмнике дома на Дачном проспекте нашли труп с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение останков, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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