При демонтаже труб в Петроградском районе найдены череп и ребра человека

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Во вторник, 17 октября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что при проведении работ по ремонту труб у одного из домов по Большой Зелениной улице были найдены человеческие останки. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, при демонтаже старых водопроводных труб по указанному адресу обнаружены ребра и череп.

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в мусороприёмнике дома на Дачном проспекте нашли труп с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.TV