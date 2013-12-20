У колодца на Салова нашли скелет в одежде

Погибший был одет в черные спортивные штаны с белой надписью, синюю болоньевую куртку и серые угги.

На юге Петербурга обнаружены скелетированные останки неизвестного человека, предположительно мужчины. Находка была сделана случайно во время очистки канализационного колодца на территории АО "Красный нефтяник" на улице Салова. Об этом стало известно Piter.TV.

Останки найдены рабочим в траве рядом с колодцем. Погибший был одет в черные спортивные штаны с белой надписью, синюю болоньевую куртку и серые угги.

Скелет был направлен в морг для определения причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели обнаружили тело человека в Староладожском канале.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)