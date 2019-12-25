В мусороприёмнике дома на Дачном проспекте нашли труп с гнилостными изменениями

Вечером в четверг, 12 октября, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в помещении мусороприемника в одном из домов по Дачному проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.
По указанному адресу в помещении мусороприёмника правоохранители обнаружили тело неизвестного мужчины с гнилостными изменениями. На вид погибшему 40 лет.
Труп направлен в морг для установления причины смерти.
Ранее мы сообщили о том, что на Михаила Дудина под окнами нашли тело неизвестного молодого человека.
Фото: Piter.TV
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