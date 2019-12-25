  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В мусороприёмнике дома на Дачном проспекте нашли труп с гнилостными изменениями
Сегодня, 8:06
187
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В мусороприёмнике дома на Дачном проспекте нашли труп с гнилостными изменениями

0 0

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Вечером в четверг, 12 октября, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в помещении мусороприемника в одном из домов по Дачному проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

По указанному адресу в помещении мусороприёмника правоохранители обнаружили тело неизвестного мужчины с гнилостными изменениями. На вид погибшему 40 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что на Михаила Дудина под окнами нашли тело неизвестного молодого человека.

Фото: Piter.TV

Теги: обнаружение трупа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии