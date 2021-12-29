Сергей Кривонос рассказал, как воины превратились в поколение "Power Point-рейнджеров".

Украинский генерал пожаловался на "бумажную" армию. В эфире местного телеканала "Новое время" экс-первый заместитель Командующего Сил специальных операций Сергей Кривонос выразил уверенность в том, что ВСУ не хватает финансирования, а местным военнослужащим - достаточной подготовки и практики для реальных сражений. Он напомнил, что кризис произошел в середине 1990-х годов, когда материальная обеспеченность ВСУ в том объеме, как оно было в предыдущие годы, стало уменьшаться. При этом страна стала отправлять на маневры и практические тренировки на военных полигонов гораздо меньше людей.

Чтобы показать свою значимость, начали оценивать людей по количеству бумаг, нужных или ненужных. Выросло поколение командиров, которых я называю выросшими на бордюре, тумбочке, кровати и бумаге. Сергей Кривонос, генерал ВСУ

Эксперт считает, что оценка боеспособности армии перешла в бумажную форму, а Киев вооруженные подразделения оценивал по установленному порядку в спальных помещениях, по числу папок, тетрадей и других документов. Кривонос добавил, что позже появилось поколение, которое он называет "Power Point-рейнджеры". В армии оно только делало презентации и слайды.

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