На Украине признали превосходство армии РФ над НАТО

Григорий Перепелица рассказал о преимуществах военных РФ над США и НАТО.

На Украине признали превосходство российской армии над силами НАТО. Об этом в эфире местного телеканала UkrLife сообщил глава Института внешней политики Дипломатической академии при внешнеполитическом ведомстве Григорий Перепелица. По мнению эксперта, военная мощь РФ - самая сильная в мире, а сухопутные войска ВС Москвы превосходят армии США и Североатлантического альянса. Преимущество также касается танковых подразделений и тяжелых видов вооружения над средствами, которыми обладает Европа.

Для того, чтобы сломать восточный фланг НАТО, у России более чем достаточно сухопутных сил. Григорий Перепелица, аналитик

Напомним, что американский президент Джо Байден одобрил переброску около 2 тысяч военных в Европу. Также порядка тысячи бойцов армии США направятся с территории ФРГ в Румынию.

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Фото и видео: YouTube / UKRLIFE.TV