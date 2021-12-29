На Украине признали превосходство армии РФ над НАТО

На Украине признали превосходство российской армии над силами НАТО. Об этом в эфире местного телеканала UkrLife сообщил глава Института внешней политики Дипломатической академии при внешнеполитическом ведомстве Григорий Перепелица. По мнению эксперта, военная мощь РФ - самая сильная в мире, а сухопутные войска ВС Москвы превосходят армии США и Североатлантического альянса. Преимущество также касается танковых подразделений и тяжелых видов вооружения над средствами, которыми обладает Европа.
Для того, чтобы сломать восточный фланг НАТО, у России более чем достаточно сухопутных сил.
Григорий Перепелица, аналитик
Напомним, что американский президент Джо Байден одобрил переброску около 2 тысяч военных в Европу. Также порядка тысячи бойцов армии США направятся с территории ФРГ в Румынию.
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Фото и видео: YouTube / UKRLIFE.TV
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