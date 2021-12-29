Генерал Кривонос: Украина недооценивает российских военных

Сергей Кривонос объяснил, как будет происходить захват территории Киева.

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос считает, что Киев недооценивает российских военных. Такое заявление заместитель командующего Силами специальных операций сделал в эфире местного телеканала "Апостроф". По словам эксперта, Минобороны РФ способно организовать молниеносный захват территории соседнего государства. При этом стране не потребуется до последнего момента вторгаться на Украину.

Посмотрите, насколько быстро они перебросили свой передовой эшелон, что касалось Казахстана. Практически идеально, как военные они сделали классно. Они это тренируют, они знают свои маневры. Сергей Кривонос, генерал ВСУ

По мнению аналитика, Россия уведомлена о том, что вокруг Киева расположены семь аэродромов, на которые военные смогут высадить свой личный состав, а также вертолетные отряды, военно-транспортные самолеты для дальнейшего наступления внутри государства. Кривонос считает, что в первую очередь агрессия будет связана с использованием высокоточного вооружения с дальнего расстояния. Он напомнил, что российский флот может атаковать противника с акватории Каспийского моря. Авиации не придется пересекать границу для ударов по важным инфраструктурным объектам. Подразделения выведут из строя ЗРК и средства ПВО. Только после этого может произойти переброс сил.

Генерал ВСУ заявил о катастрофе в украинской армии.

Фото и видео: YouTube / Апостроф TV