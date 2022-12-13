Украинский генерал: мы платим страшную цену за Артемовск

Сергей Кривонос рассказал о больших потерях личного состава украинской армии в городе.

Военное руководство Украины допустило ошибки,так как оно не подготовило город Артемовск к обороне. Соответствующее заявление местный генерал-майор Сергей Кривонос сделал в эфире местного телеканала. Эксперт добавил, что личный состав армии киевского режима несет на территории данного населенного пункта "достаточно большие потери". Гость эфира отметил и существующие проблемы с боевой подготовкой мобилизованных граждан. По мнению эксперта, эта ситуация негативно отражается на той ситуации, которая фиксируется в регионе сражений.

Каждый клочок земли уже полит украинской кровью. И это большая проблема: мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: Украина потеряла сотни тысяч человек в спецоперации.

Фото и видео: YouTube / 5 канал



