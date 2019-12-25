Генерал ВСУ Кривонос: Украина потеряла сотни тысяч человек в спецоперации

Эксперт заявил, что скоро у народа Украины будут вопросы к власти из-за жертв.

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил о том, что страна потеряла сотни тысяч человек во время специальной военной операции РФ. Такими данными эксперт поделился в эфире местного телеканала. Экс-заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) уточнил, что уже в ближайшее время украинские граждане начнут интересоваться у властей страны о том, для какой цели они принесли такие колоссальные жертвы.

Почему вы ничего не делали, почему <...> сотни тысяч погибших, - за что они погибли? Что вы сделали, чтобы сохранить их жизни?. Рассказы о том, что это несвоевременно, - это попытка замылить память, стереть историю. Сергей Кривонос, генерал ВСУ

Эксперт считает, что невозможно стереть с рук кровь погибших солдат, которые на текущий момент исчисляются сотнями тысяч человек. Он задал вопрос о том, кто будет отвечать за эту трагедию.

Шойгу: российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Ukrainian Media Network