Шойгу: российские силы в августе уничтожили 174 штаба ВСУ

Глава Минобороны России рассказал о проведении СВО на Украине.

Российские силы в августе уничтожили 174 штаба Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление во время выступления на селекторном совещании сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу. Чиновник уточнил, что говорит о ликвидации военных объектов противника, заканчивая бригадными звеньями. Также поражено свыше 600 единиц тяжелых вооружений.

Продолжаем наносить высокоточные удары по важным военным объектам Украины. За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Российские войска взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе.

Фото и видео: Минобороны России