ВС РФ взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках.

Российские войска и союзные силы Донецкой и Луганской народных республик взломали эшелонированную оборону украинских националистов на Донбассе. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга с коллегами из военного ведомства поделился министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что

За последние две недели ВС РФ совместно с подразделениями народных милиций ЛНР и ДНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пе‌ски. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Чиновник рассказал на селекторном совещании о том,что при отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых солдат. В настоящее время всем пострадавшим силам ВСУ российские военные медики оказали квалифицированную помощь.

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Фото и видео: Минобороны России