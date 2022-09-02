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Российские войска взломали эшелонированную оборону националистов в Донбассе

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ВС РФ взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в Песках.

Российские войска и союзные силы Донецкой и Луганской народных республик взломали эшелонированную оборону украинских националистов на Донбассе. Соответствующей информацией в рамках регулярного брифинга с коллегами из военного ведомства поделился министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что 

За последние две недели ВС РФ совместно с подразделениями народных милиций ЛНР и ДНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пе‌ски. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Чиновник рассказал на селекторном совещании о том,что при отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых солдат. В настоящее время всем пострадавшим силам ВСУ российские военные медики оказали квалифицированную помощь.

На "Армии-2022" заключили госконтракты с ОПК на сумму более 525 млрд рублей.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донбасс, минобороны, пески, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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