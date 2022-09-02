На "Армии-2022" заключили госконтракты с ОПК на сумму более 525 млрд рублей

Глава Минобороны РФ рассказал о результатах военно-технического форума.

На российском международном форуме "Армия-2022" страна смогла заключить государственные контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 525 млрд рублей. Такие данные в рамках селекторного совещания в военном ведомстве представил министр Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что речь идет о 36 соглашениях. Он подвел итоги проведенного военно-технического форума.

Заключено 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 525 млрд рублей. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

При этом портфель заказов составил 592 млн 650 тысяч долларов, а также 1 млрд 770 млн рублей. В мероприятии приняли участие делегаты 85 стран. Было организовано 160 двусторонних встреч с зарубежными партнерами по вопросам сотрудничества. Около 1,5 тысячи российских и иностранных компаний показали зрителям свыше 28,5 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России.

Фото и видео: Минобороны России