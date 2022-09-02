Шойгу: на Московской конференции по безопасности поддержали курс России

Глава Минобороны РФ рассказал о поддержке многих стран позиции Москвы, а не Запада.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил о том, что страны на Московской конференции по безопасности поддержали курс России. Об этом чиновник упомянул в рамках селекторного совещания в военном ведомстве. Эксперт заметил, что власти страны смогли доказать бессмысленность попыток Запада изолировать РФ. Многие государства заявили о поддержке российской внешнеполитической линии. На мероприятии центральной проблемой дискуссии стало формирование новой архитектуры защиты в условиях становления многополярного миропорядка.

…Заявили о поддержке и намерении развивать военное и военно-техническое сотрудничество с Россией. Таким образом, конференция показала, что попытки Запада изолировать нашу страну оказались бессмысленными. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

В Минобороны России добавили, что международная военная конференция собрала более 700 делегатов из 70 стран, а также представителей шести международных организаций. В список экспертов вошли главы военных ведомств, ведущие отечественные и иностранные аналитики.

Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет.

Фото и видео: Минобороны России