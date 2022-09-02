  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:55
130
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу заявил, что тяжелых вооружений ВС России в районе Запорожской АЭС нет

0 0

Глава Минобороны рассказал об обстрелах ЗАЭС силами ВСУ.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил, что тяжелых вооружений у Вооруженных сил России в районе Запорожской атомной электростанции нет. Такие данные чиновник предоставил коллегам в ходе выступления на селекторном совещании в военном ведомстве. По словам специалиста, украинские власти откровенно врут мировой общественности по этому вопросу. Он добавил, что ВС РФ не прикрываются важными энергетическими объектами в регионе.

Украинские власти откровенно лгут, что будто ВС РФ ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжёлых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. 

Сергей Шойгу, министр по обороне

Сергей Шойгу отметил, что с середины июля 2022 года ВСУ при использовании западного оружия, поставленного в рамках военной помощи Украине, регулярно обстреливают инфраструктуру ЗАЭС. С 18 июля военные зафиксировали 29 обстрелов по режимному объекту. Также силами противника выпущено 120 артиллерийских снарядов и использовано 16 дронов-камикадзе.

Шойгу: Украина продолжает попытку наступления и несет потери.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская аэс, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии