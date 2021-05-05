Украинский эксперт рассказал о страхе Зеленского

Валентин Землянский оценил приверженность главы Украины к позиции радикалов.

Украинский эксперт рассказал о страхе президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" сообщил Валентин Землянский. По мнению специалиста, глава государства боится "улицы" и поэтому прислушивается к мнению радикально настроенных граждан больше, чем к позиции обычного населения.

Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него. То есть он слышит "стерненок" и иже с ними, выходящих, так сказать, с файерами под офис президента. Валентин Землянский, украинский аналитик

По мнению эксперта, такой подход в политике не доведет Зеленского и официальный Киев к процветанию и построению сильного государства. Ранее аналогичную позицию высказывал представитель оппозиционной партии Верховной Рады Илья Кива. Он обвинил Зеленского в том, что на Украине происходит "разгул нацизма".

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Видео: YT / НАШ