Чиновник надеется обеспечить "спокойную восточную границу" за счет "плана победы" над Москвой.

Украинский экс-министр Владимир Омелян призвал "разорвать Россию" через Кубань и Дальний Восток. Такое заявление бывший чиновник сделал в эфире местного телеканала НТА. По словам специалиста, Москва регулярно делает попытки дестабилизировать обстановку в соседнем государстве. Спикер призвал власти Киева придумать план победы над агрессором. При этом гость шоу назвал Владимира Зеленского проектом Кремля.

Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Это может дать люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом ЕС Владимир Омелян, украинский политик

Напомним, что на Украине "присвоить" себе часть российских земель. Ранее подобные идеи о разделении территории РФ высказывал глава нигилистического движения Олег Тягнибок. Он говорил о том, что в 1921 году граница страны была в 1,6 раза больше, чем сейчас. В связи с эти радикальный политик претендует на Зеленый Клин (Дальний Восток), Стародубщину (Брянская область), Холмщину (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщину (земли находятся на территории современной Польши Словакии).

Секретарь СНБО связал проблемы Украины с зависимостью от России.

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