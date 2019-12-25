Секретарь СНБО связал проблемы Украины с зависимостью от России

Алексей Данилов считает, что Украина сможет жить "не только с россиянами".

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны связал проблемы Киева с зависимостью от России. Соответствующее заявление Алексей Данилов сделал в эфире местного телеканала "1+1". По мнению чиновника, пока эта зависимость от Москвы не будет удалена, страна будет испытывать на себе кризисы. Спикер заметил, что Украину всегда пытались ввести в заблуждение

Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности. Тот кризис, который сегодня приближается, во многом будет зависеть от того, как господин Путин распорядится своим энергоресурсом. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что отношения между двумя странами ухудшились после воссоединения Крыма с Россией, также на фоне вооруженного конфликта на Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Москвы во вмешательстве во внутренние дела государства. С января 2015 года РФ стала "страной-агрессором".

СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией на Донбассе.

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