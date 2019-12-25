СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией на Донбассе

Алексей Данилов раздражение заявлениями ЕС об украинских беженцах.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией на Донбассе. Эксперт прокомментировал обстановку в регионе в эфире местного телеканала "1+1". Алексей Данилов заметил, что его начинает немного раздражать обеспокоенность европейского региона по данному поводу.

У нас почти 1,5 миллиона наших собственных граждан, которые являются беженцами. Мне очень жаль, когда их называют временно перемещенными лицами. Временно насколько? На семь лет? Из Европы от множества стран мы слышим, они обеспокоены. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, Вооруженные силы Украины 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных народных республик в Луганской и Донецкой областях. ЛНР и ДНР объявили о своей независимости от Киева после проведенного в стране государственного переворота. В ООН подсчитали, что жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Данилов: Украина бесплатно поставит газ Молдавии.

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