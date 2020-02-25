Украина бесплатно поставит газ Молдавии

В стране ввели режим ЧП из-за дефицита газа.

Украина бесплатно на возвратной основе поставит газ в Молдавию, чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом. Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.

В Киеве рассказали, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась за помощью к украинским властям. Ранее в стране ввели режим ЧП из-за дефицита газа. По словам Данилова, такая ситуация произошла из-за "шантажа" Газпрома.

Мы считаем, что можем позволить себе это сделать, и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула

Алексей Данилов

Напомним, что в у Молдавии закончился договор с "Газпромом" о поставке газа, и в октябре контракт продлили на месяц на условиях покупки тысячи кубометров за 790 долларов. Правительство страны пока безуспешно пытается заключить новый контракт на льготных условиях, чтобы получать газ по стоимости 200-300 долларов за тысячу кубометров.

Видео: YouTube / in time Ukraine