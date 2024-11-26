Украинский дезертир получил российский паспорт

Мужчина решил не раскрывать общественности свое лицо.

Дезертир из Вооруженных сил Украины, отказавшийся сражаться против России и полтора года нелегально живший на территории города Северодонецка, рассказал журналистам информационного агентства "РИА Новостей" о том, что получил российский паспорт. Иностранец объяснил, что его мобилизовали из автобуса, а затем отправили служить в армию киевского режима. Во время отступления украинцев мужчина спрятался и остался на территории города.

Полтора года прятался, то там по шабашкам, то там, полтора года у меня не было паспорта, боялся, что могут посадить. А когда понял, что без паспорта на работу не примут, прошел еще раз фильтрацию, выдали российский паспорт, чтобы официально работать. Потому что неофициально без паспорта стало труднее работать. экс-военнослужащий ВСУ

Дезертир добавил, что ему удалось доказать, что он не принимал участия в боевых действиях, поэтому в настоящее время вопросов у спецслужб к нему нет. Свое лицо мужчина решился не показывать, так как на Украине у него остались родственники.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости