Украинский боец ММА Ярослав Амосов: биография, Instagram

Непобедимый украинский боец ММА эффектно одолел титулованного ветерана. Piter.TV рассказывает детали биографии бойца.

В Анкасвилле, штат Коннектикут на выходных состоялся турнир по смешанным боевым искусствам. Украинский боец Ярослав Амосов встретился на ринге с бразильцем Эриком Силвой в бое основного карда Bellator 216. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Поединок завершился победой украинца единогласным решением судей - 29-28, 30-27, 29-28. Непобедимый Амосов провел 21 поединок в смешанных единоборствах, а в Bellator впервые выступил минувшим летом.

Биография Ярослава Амосова

Трёхкратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы, победитель многих первенств национального и международного значения, заслуженный мастер спорта Ярослав Амосов родился 9 сентября 1993 года в городе Ирпень. С 2012 года он начал активно выступать в ММА.

Ярослав начал активно заниматься боевым самбо в 15 лет по настоянию отчима. Подготовку он проходил в киевском клубе "Гермес" под руководством тренеров Фёдора Середюка и Вадима Корытного.

В 2012 году Ярослав завоевывает Кубок Европы по боевому самбо. Дальше – больше. Он становился чемпионом мира по версии международной федерации WCSF (2013, 2014, 2015) и дважды чемпионом Европы по версии европейской федерации ECSF (2013, 2014). В сентябре 2014 года Амосов стал чемпионом Евразии по профессиональному боевому самбо, в финале удушающим приёмом победил опытнейшего российского бойца Шамиля Завурова.

Что касается ММА, первый поединок Ярослава состоялся в августе 2013 года на турнире "Плотформа S-70". Там он одержал победу над россиянином Вадимом Санульским. С 2014 года Ярослав Амосов начал сотрудничать с российской организацией Tech-Krep FC.

Instagram Ярослава Амосова

В Instagram Ярослава Амосова помимо фотографий его тренировок и турниров, есть очень много снимков его любимой собаки Далласа. Верный друг сопровождает спортсмена даже на сборах и на утренних пробежках.

Фото и видео: s_amoskin/ Instagram