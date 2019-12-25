Украинских организаторов "Евровидения" обвинили в плагиате

Автор сценария для номера группы Go_A просит указать ее имя.

Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов "Евровидения" в плагиате. В своем Facebook она заявила, что постановка на песню "Шум" украинской группы Go_A – ее режиссерский тритмент.

По словам Михайловой, она принимала участие в конкурсе на разработку идеи для клипа украинской группы, участвующей в "Евровидении". 6 февраля она отправила свой сценарий на телевидение, однако победил другой человек.

В качестве доказательства сценарист предоставила фотографии своего проекта и скриншоты из выступления украинской группы. Михайлова отметила, что в номере Go_A использовано все – от идеи до способов ее реализации: костюмы, декорации, подсветка, атмосфера, действия певцов и массовки.

Сценарист написала на канал "Суспільне мовлення" с просьбой указать ее имя как автора идеи постановки. Несмотря на плагиат, женщина подчеркнула, что все равно болеет за своих и обожает группу Go_A.

Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. Написала Анастасия Михайлова

Ранее Соседов пожелал Маниже провала на "Евровидении".

Фото: Facebook / Anastasia Mihaylova