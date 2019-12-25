ВСУ планируют начать наступление на Херсонскую область

Политик добавил, что началась активная фаза боев.

Войска ВСУ готовятся к наступлению на Херсонскую область. Об этом сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По словам политика, украинские военные пойдут на дорогу Дудчаны — Берислав. Их цель — закрепиться на правом на берегу Днепра.

Кирилл Стремоусов призвал жителей правобережной части региона оперативно релоцировать детей. Он посоветовал в первую очередь позвонить на горячую линию.

Политик добавил, что началась активная фаза боев. Российская армия готова отразить все нападки противника.

Ранее на Piter.tv: Путин заявил, что Россия не ставит задачу уничтожить Украину как государство.

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