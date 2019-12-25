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ВСУ планируют начать наступление на Херсонскую область
Сегодня, 18:59
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ВСУ планируют начать наступление на Херсонскую область

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Политик добавил, что началась активная фаза боев.

Войска ВСУ готовятся к наступлению на Херсонскую область. Об этом сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По словам политика, украинские военные пойдут на дорогу Дудчаны — Берислав. Их цель — закрепиться на правом на берегу Днепра. 

Кирилл Стремоусов призвал жителей  правобережной части региона оперативно релоцировать детей. Он посоветовал  в первую  очередь позвонить на горячую линию. 

Политик добавил, что началась активная фаза боев. Российская армия готова отразить все нападки противника. 

Ранее на Piter.tv: Путин заявил, что Россия не ставит задачу уничтожить Украину как государство.

Фото: Pxhere

Теги: всу, наступление на херсонскую область, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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