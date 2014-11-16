В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку".

Украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции и еще пять в районе пожарной части рядом с АЭС. В результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку". Также Рогов сообщил, что пострадавших нет.

Сообщается, что удары по Запорожской АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра.

Ранее в МИД РФ заявили, что обстрелы Киевом Запорожской АЭС могут привести к катастрофе.

Видео: Telegram / Владимир Рогов