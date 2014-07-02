Нарушителей пограничного режима обнаружил пограничный наряд отдела "Свитязь".

Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса. По версии украинских военнослужащих, они пытались незаконно миновать границу в обход КПП. Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы страны.

Пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Белоруссии. цитата из сообщения пресс-службы Госпогранслужбы Украины

Нарушителей пограничного режима обнаружил пограничный наряд отдела "Свитязь" рядом с пропускным пунктом "Пища". У задержаных были при себе паспорта.

Ранее экс-спикер Верховной Рады прокомментировал дело из-за "харьковских соглашений".

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