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Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса
Сегодня, 14:52
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matveyvn

Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса

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Нарушителей пограничного режима обнаружил пограничный наряд отдела "Свитязь".

Украинские пограничники задержали россиянина и белоруса. По версии украинских военнослужащих, они пытались незаконно миновать границу в обход КПП. Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы страны.

Пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным образом попали на территорию Украины из Белоруссии.

цитата из сообщения пресс-службы Госпогранслужбы Украины

Нарушителей пограничного режима обнаружил пограничный наряд отдела "Свитязь" рядом с пропускным пунктом "Пища". У задержаных были при себе паспорта.

Ранее экс-спикер Верховной Рады прокомментировал дело из-за "харьковских соглашений".

Фото: pixabay.com

Теги: граница, пограничники, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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