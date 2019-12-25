Владислав Дулапчий рассказал о создании организации Centuria.

Украинские националисты начали готовиться к "освободительной войне". Об этом сообщили журналисты из местного издания "Страна.ua" со ссылкой на активиста Владислава Дулапчего. Оппозиционер рассказал, что создается новая организация, которая получила название Centuria. Она сформирована в ночь на 2 августа под Киевом.

Целью Centuria стала защита патриархальных ценностей против "женственной и ведомой толпы". Девизом организации считается фраза "все или ничего". Она отсылает сторонников движения к истории Древнего Рима, а также "фундаменту европейской цивилизации".

Напомним, что ранее националисты в Полтаве провели акцию против начала бессрочного перемирия на Донбассе. Они "повесили" за шею фигуру Владимира Зеленского.

Фото: Facebook/Владислав Дулапчий

