Украинские СМИ: у Ермака проходят обыски

Официального комментария от главы офиса Владимира Зеленского не поступало.

Сотрудники украинских антикоррупционных ведомств в настоящее время проводят обыски у главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Иностранный политик уточнил, что работа ведется силами НАБУ и САПа (Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой).

Местная газета "Украинская правда" опубликовала для читателей снимок с места событий. Журналисты уточнили, что обыски проходят на территории правительственного квартала. В СМИ добавили, что в оперативных мероприятиях задействованы девять сотрудников. На текущий момент официального комментария от самого Андрея Ермака по ситуации не поступало.

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении на территории страны масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетической сфере экономики. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который теперь находится в отставке, были проведены обыски. Также силовики пришли в офис компании "Энергоатом". Следственные органы заметили, что злоумышленникам удалось "отмыть" порядка ста миллионов долларов. НАБУ публикует фрагменты записей разговоров в квартире Тимура Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Ермак может фигурировать на "пленках Миндича" как Али-Баба.

Фото: YouTube / BBC News Україна