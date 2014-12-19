В Верховной Раде сообщили о позывном главы офиса Зеленского в коррупционном деле.

Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях из материалов уголовного дела о масштабной коррупционной схеме, в которой были задействованы бывшие и действующие министры. Соответствующее заявление сделал местным журналистам в ходе публичного мероприятия депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Парламентарий заметил, что подозреваемый под псевдонимом Али-Баба приказывал преследовать сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - украинских профильных ведомств, которые ведут следствие по материалам о коррупционной деятельности. Политик сообщил, что во время антикоррупционного форума глава САП Александр Клименко* (Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга) цитировал некоторые материалы и сообщил, что на записях слышно, как некто Али-Баба проводит с силовиками совещания о том, как остановить НАБУ и САП и "наказать" их.

Сразу много моих источников сказали: <...> Али-Баба - это А. Б.. Очень часто Ермака называют "Алла Борисовна" или "Примадонна", сокращая его имя и отчество - А. Б. Так что Али-Баба на этих пленках - это Андрей Ермак.... Ярослав Железняк, депутат Украины

Ранее оппозиционные украинские депутаты и общественные деятели стали поднимать вопрос о возможной степени вовлеченности Владимира Зеленского и людей из его офиса, в первую очередь Андрея Ермака, в преступные схемы по выводу денег.

* - Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга

