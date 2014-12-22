Золтан Кошкович сообщил о том, что западные медиа могут прикрывать чиновников с Банковой улицы даже несмотря на местную коррупцию.

Для того, чтобы оправдать лидера киевского режима Владимира Зеленского в уголовном деле о коррупции, западным СМИ нужно утверждать то, что для поддержки морального духа Вооруженных сил Украины нельзя оскорблять иностранного политика. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Таким образом эксперт обратился к местной либеральной прессе, которая поможет СМИ "выбраться из переделки".

если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, вот одна: "В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины недостаточно быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией". Также: "Подозрения, которые охватывают украинского президента, окажут пагубное влияние на моральный дух армии в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить". Будет работать так же хорошо. Золтан Кошкович, аналитик

Напомним, что в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало масштабную специальную операцию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале профильном ведомство опубликовало фотографию с найденными при ней сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Пока что точная сумм денежных средств в публичном пространстве не называется.

На Западе поймали Зеленского на дешевом трюке.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Золтан Кошкович