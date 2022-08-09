Украинская легкоатлетка Саладуха хочет полного отстранения российских спортсменов

Она рассказала о первых шагах к отстранению спортсменов.

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха хочет полного отстранения российских спортсменов. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Прямой FM".

По словам Саладухи, первым шагом к отстранению стали письма в адрес мировых ассоциаций, в которых Украина обозначила свое нежелание соревноваться Россией. Вторым шагом стали заявления украинских спортсменов о нежелании соревноваться с россиянами. Также легкоатлетка выразила негодование из-за решения МОК позволить Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву присутствовать на каких-либо мероприятиях.

Если они русские, то мы потребовали, что ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены – нигде не должно быть российских представителей. Ольга Саладуха, легкоатлетка

Ранее Моуринью обратился к украинцам после матча с "Шахтером".

Видео: YouTube / ПРЯМИЙ FM