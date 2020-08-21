В пятницу, 21 августа, украинская группа BAH.ROMA выпустила новую песню под названием "Герой". В клипе на композицию авторы обратили внимание на проблемы депрессии и ее печальные последствия. Музыканты призвали поклонников поделиться историями победы или борьбы с болезнью в соцсетях, чтобы поддержать страдающих.
По словам музыкантов, песня называется "Герой", поскольку Герой берется за решение особенно сложных задач и становится примером для подражания за свои заслуги и достижения
Этим проектом мы хотим показать значимость говорить о том, что человек не одинок, и о том, как важно раскрыть в себе героя.
BAH.ROMA
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Видео: BAHROMA / YouTube
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