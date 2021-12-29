Украине предрекли дефолт из-зв внешних заимствований

Эксперт объяснил, что скоро стране перестанут выдавать кредиты.

Украине предрекли дефолт. Об этом прогнозе журналистам из местного издания "Капитал" рассказал руководитель департамента экономической политики Федерации работодателей. Сергей Саливон уверен, что государство уже практически приблизилось к порогу, за которым находится дефолт. Эта ситуация связана с тем, что в последнее время Киев все чаще привлекает в свою экономику иностранные и частные заимствования, которые выдаются по чрезмерно высоким ставкам, непосильным к выплатам.

Стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы и обогнала турецкие свопы. Сергей Саливон, аналитик

Эксперт добавил, что сейчас на Украине прибыльность краткосрочных и долгосрочных величин резко увеличилась до неадекватных значений. Все это может сказаться таким образом, что государству перестанут давать кредиты на коммерческих условиях.

Байден заявил об угрозе объявления дефолта США.

Фото и видео: YouTube / Капитал