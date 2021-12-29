Украине предрекли дефолт из-зв внешних заимствований

Украине предрекли дефолт. Об этом прогнозе журналистам из местного издания "Капитал" рассказал руководитель департамента экономической политики Федерации работодателей. Сергей Саливон уверен, что государство уже практически приблизилось к порогу, за которым находится дефолт. Эта ситуация связана с тем, что в последнее время Киев все чаще привлекает в свою экономику иностранные и частные заимствования, которые выдаются по чрезмерно высоким ставкам, непосильным к выплатам.
Стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы и обогнала турецкие свопы.
Сергей Саливон, аналитик
Эксперт добавил, что сейчас на Украине прибыльность краткосрочных и долгосрочных величин резко увеличилась до неадекватных значений. Все это может сказаться таким образом, что государству перестанут давать кредиты на коммерческих условиях.
Байден заявил об угрозе объявления дефолта США.
Фото и видео: YouTube / Капитал
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