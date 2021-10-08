Эксперт призвал Киев решить энергетические проблемы до завершения контракта с "Газпромом".

Украине отвели срок для решения газового вопроса. В эфире местного телеканала Ukrlife.TV исполнительный руководитель института будущего Вадим Денисенко заявил о том, что в худшем варианте развития энергетической ситуации ГТС страны будет иметь "ноль" российского газа после завершения срока действия контракта с "Газпромом".

Вся эта страшилка сводится к одному – у нас есть время до 31 декабря 2024 года. Вадим Денисенко, украинский эксперт

Гость программы напомнил журналистам о том, что Россия пообещала сохранить поставки газа через Украину, однако не следует ожидать худшего сценария. Денисенко не исключил, что позже Москва сделает выбор не в пользу Киева, а в пользу других государств-импортеров. Аналитик призывает Киев решить проблему за три года, пока действует газовый контракт. Его срок заканчивается с 1 января 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / Ukrlife.TV