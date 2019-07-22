Украина перенесла запрет на ввоз автомобилей Lada на 2020 год

Запрет должен был вступить в силу с 1 июля 2019 года.

Кабинет министров Украины на полгода перенес запрет на ввоз в страну автомобилей российского производства.

Ранее украинская сторона внесла в список запрещённых товаров любые транспортные средства из России. Запрет должен был вступить в силу с 1 июля 2019 года, теперь его перенесли на 1 января 2020 года.

Ранее на Украину уже запрещали ввозить автомобили "Лада", "ГАЗ" и "УАЗ". Затем запрет был снят, но машины ввозились с пошлиной в 5%. В июне 2019 года на Украине было продано 65 автомобилей Lada.

Украина хочет помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Видео: Piter.TV