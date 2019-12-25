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Украина заблокирует мобильное приложение "ВКонтакте"
Сегодня, 12:07
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lesjasap

Украина заблокирует мобильное приложение "ВКонтакте"

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СНБО привлечет к блокировке соцсети иностранных коллег.

Украина заблокирует мобильное приложение "ВКонтакте". Об этом рассказали представители Совета безопасности и обороны страны в ответ на журналистский запрос от местного информационного агентства. Доступ к социальной сети будет невозможен благодаря помощи иностранных коллег и специалистов по кибербезопасности.

Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию "ВКонтакте" на территории Украины"

сообщение СНБО Украины

Напомним, что ранее провайдеры блокировали приложение, но пользователи нашли способ обойти запрет при помощи прокси-серверов.Заместитель секретаря СовБеза Сергей Демедюк говорил о том, что "Вконтакте" используется российскими спецслужбами  для сбора данных о гражданах Украины. 

Украина получила от США два миллиарда долларов на войну.

Теги: вконтакте, мобильное приложение, социальная сеть, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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