С марта 2020 года через территорию России иностранные государства смогли провезти 4,4 тысячи рейсов с "санкционкой".

Украина стала главным бенефициаром транзита "санкционки" через Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центра развития цифровых платформ, который разработал систему отслеживания перевозок товаров.

Эксперты отмечают, что после разрешения России провозить через свою территорию запрещённые товары транзитом Украина смогла сэкономить 13 миллионов долларов. С марта 2020 года через территорию России иностранные государства смогли провезти 4,4 тысячи рейсов с товарами, которые запрещены в РФ.

Отмечается, что 37% транзита "санкционки" через России занимает мясо и мясные продукты, 12% — зерновые продукты, 9% - молоко и молочные продукты. Пять процентов приходится на фрукты и орехи, на какао — четыре процента. Рыба и рыбные продукты занимают всего два процента транзитного оборота.

Ранее Кравчук призвал Грызлова "не выдвигать ультиматумов" Киеву.

Фото: pixabay.com