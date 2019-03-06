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Украина разработала "План А" на случай неудачных переговоров по газу с Россией

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Киев рассчитывает на устойчивую помощь Соединенный Штатов.

Власти Украины подготовили план действий на случай, если переговоры с Россией по транзиту газа в Европу провалятся. После завершения текущего контракта Киев собирается исполнить "План А".

Данная стратегия предусматривает новое согласование по европейским правилам. К соглашению об ассоциации с ЕС по интеграции Украины в энергетическое пространство будут внесены новые приложения. Власти составили план надеясь на устойчивую поддержку США.

Напомним, что срок действия контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. На данный момент Киев требует от "Газпрома" почти $12 млрд из-за возможных убытков Украины в случае потери транзита или снижения трафика.

Видео: Piter.tv, YouTube, "Газпром"

Теги: газ, газпром, европа, киев, политика, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Картина дня,

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