Украина разработала "План А" на случай неудачных переговоров по газу с Россией

Киев рассчитывает на устойчивую помощь Соединенный Штатов.

Власти Украины подготовили план действий на случай, если переговоры с Россией по транзиту газа в Европу провалятся. После завершения текущего контракта Киев собирается исполнить "План А".

Данная стратегия предусматривает новое согласование по европейским правилам. К соглашению об ассоциации с ЕС по интеграции Украины в энергетическое пространство будут внесены новые приложения. Власти составили план надеясь на устойчивую поддержку США.

Напомним, что срок действия контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. На данный момент Киев требует от "Газпрома" почти $12 млрд из-за возможных убытков Украины в случае потери транзита или снижения трафика.

Видео: Piter.tv, YouTube, "Газпром"