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Украина оценила возможность признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Сегодня, 10:52
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Украина оценила возможность признания Россией независимости ДНР и ЛНР

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В МИД Украины рассказали, зачем законопроект нужен Госдуме РФ.

Украина оценила возможность признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Донбасса. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что в этом вопросе следует говорить о продолжении "Большой игры" со стороны Москвы.  Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала ICTV.

Что касается этого проекта по инициативе коммунистов, это булавка в Минские договоренности. По анализу информации, которую мы имеем, эта инициатива внесена с целью расшатывания.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что инициатива о признании Россией ДНР и ЛНР будет рассматриваться депутатами нижней палаты парламента. Проект на изучение коллегам внесли представители коммунистической партии. 

Кулеба: в отношениях Киева и Берлина настал "момент истины".

Фото и видео: YouTube / ICTV
 

Теги: дмитрий кулеба, днр, донбасс, лнр, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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