Украина оценила возможность признания Россией независимости ДНР и ЛНР

В МИД Украины рассказали, зачем законопроект нужен Госдуме РФ.

Украина оценила возможность признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Донбасса. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба считает, что в этом вопросе следует говорить о продолжении "Большой игры" со стороны Москвы. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала ICTV.

Что касается этого проекта по инициативе коммунистов, это булавка в Минские договоренности. По анализу информации, которую мы имеем, эта инициатива внесена с целью расшатывания. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что инициатива о признании Россией ДНР и ЛНР будет рассматриваться депутатами нижней палаты парламента. Проект на изучение коллегам внесли представители коммунистической партии.

Кулеба: в отношениях Киева и Берлина настал "момент истины".

Фото и видео: YouTube / ICTV

