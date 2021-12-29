Кулеба: в отношениях Киева и Берлина настал "момент истины"

В МИД Украины оценили решения, которые принимает Германия по ситуации вокруг Киева.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что в отношениях Киева и Берлина настал "момент истины". Таким мнением чиновник поделился в эфире местного телеканала ICTV. В МИД прокомментировали решение ФРГ блокировать поставки летального вооружения Киеву.

С Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и для евроатлантической безопасности в целом. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт полагает, что судить об отношениях двух стран можно по нескольким факторам. Речь идет о поддержка мощнейших антироссийских санкций. В эту статью входят ограничения по "Северному потоку-2" и поставки оружия в Киев. В ФРГ разрешает Киеву закупать оружие через систему НАТО. Кулеба выразил благодарность немецкой коллеге Анналене Бербок за ее заявление о том, что Берлин сосредоточится на экономической поддержке Украины.

Евросоюз выделит Украине более миллиарда евро в качестве помощи.

Фото и видео: YouTube / Свобода слова на ICTV