Евросоюз выделит Украине более миллиарда евро в качестве помощи

В 2022 году Еврокомиссия намерена удвоить денежную помощь Киеву.

Европейский союз выделит Украине 1,2 миллиарда евро в связи с конфликтом в этой стране. Об этом в ходе брифинга заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Данный пакет помощи состоит как из экстренных кредитов, так и из грантов, уточнила она.

Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Кроме того, добавила она, Евросоюз готовит в настоящее время новый пакет макрофинансовой помощи Украине. Он будет направлен на поддержание усилий по модернизации этого государства. По словам Ляйен, в текущем году ЕК намерена удвоить денежную помощь Киеву, которая, по предварительным оценкам, составит 120 миллионов евро.

Суммарно Евросоюз, его страны-члены и институты с 2014 года вложили в Украину более 17 миллиардов евро в качестве помощи.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что население страны десятилетиями будет помнить отказ Германии поставлять оружие.

Видео: YouTube / EU Reporter