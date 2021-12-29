Кулеба: украинцы будут десятилетиями помнить отказ Германии поставлять оружие

В Берлине выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Внешнеполитическое ведомство Украины разочаровано отказом Германии поставлять Киеву вооружение. Об этом в беседе с журналистами издания Welt am Sonntag заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. По словам министра, этот поступок на Украине будут помнить на протяжении нескольких десятилетий.

Украинские власти призвали Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае они пригрозили последствиями для межгосударственных отношений. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что этого не произойдет, потому как правительство страны выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии согласовать поставки оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр подчеркнул, разочарование по сложившейся ситуации было бы еще большим, если Берлин помешает другим странам предоставлять Киеву вооружение.

Ранее на Украине предупредили Британию о возможной "подставе".

Фото: Instagram / dmytro_kuleba