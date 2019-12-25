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Украина обвинила Россию в милитаризации Крыма
Сегодня, 15:03
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lesjasap

Украина обвинила Россию в милитаризации Крыма

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Минреинтеграции Украины обвиняет РФ в "абсолютной безответственности".

Украина обвинила Россию в милитаризации Крыма. Об этом сообщили журналисты "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местное Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Чиновники считают, что действия России создают угрозу вспышки коронавируса в регионе.

Украинские представители отметили, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в мире, Россия " не прекращает активность" среди подразделений оккупационного контингента. Речь идет об учебных мероприятияХ.проводимых моряками Черноморского флота, военных Южного округа и других силовых структур. 

Гражданские лица не получат должной помощи, что может привести к тяжелым гуманитарным последствиям. Это абсолютно безответственное отношение РФ как оккупанта к своим обязанностям

прокомментировали в ведомстве

Чиновники заявили, что это может сказаться на риска для гражданского населения. Министерство полагает, что на полуострове сейчас невозможно соблюдать самоизоляцию, поэтому региону  следует готовиться к перегрузке не только военных, но и обычных больниц.

Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции.

Теги: крым, милитаризация, минреинтеграции
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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