Петер Пеллегрини оценил шансы вступления Киева в НАТО.

Декларация летнего саммита НАТО в 2024 году не станет для Украины "бесплатным билетом" в Североатлантический военный альянс, а итоговые решения должны гарантировать необходимость выполнения киевским режимом условий для возможного будущего членства страны в блоке, а также согласия всех участников с вступлением Украины. Соответствующее заявление сделал президент Словакии Петер Пеллегрини перед журналистами, выступая по прилету в Вашингтон.

Этот документ сегодня не может служить как бесплатный билет или декларация о решении о принятии, мы еще не так далеко, и ситуация с безопасностью не делает это возможным. Петер Пеллегрини, президент Словакии

Иностранный политик заметил, что документ, принятый по результатам саммита НАТО, должен гарантировать необходимость согласия всех членов организации с принятием в альянс новых государств.

Президент Словакии поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО.

Фото и видео: YouTube / Peter Pellegrini